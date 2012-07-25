Вінничани, які хочуть «Доступного житла», мають поквапитись

Перед виборами влада педалює виконання анонсованих раніше програм соціального спрямування не на жарт.

Нещодавно у Києві на рівні Кабміну область розпинали за недостатню кількість заявок від сеоян на компенсації за вирощування ВРХ.

Новий тиждень - нова фішка:» в «этом сезоне поем» про доступне житло.

За словами заступника голови ОДА Романа Аксельрода, з усіх програм, які стосувались житлового будівництва і запускались в Україні впродовж останніх 20 років «Доступне житло» - найбільш реальна. Позаяк під її фінансування держава «забиває» гроші захищеною статтею, вносячи зміни до Бюджетного Кодексу.

Власне, тема вигідна: укладаєш угоду з банком на кредит під 16%, 13% з яких компенсуватиме держава, перераховуючи цільові кошти на спец рахунок. Звідти вони одразу ж списуватимуться на користь банку-позичальника. Нині це «Ощадбанк» та «Укргазбанк», які мають державну частку власності.

Роман Аксельрод каже, що програма вже давно б була більш затребуваною, якби не оті 16% в договорі кредитування. Люди, мовляв, бояться, що одного прекрасного дня щось піде не так і всі відсотки позичальник муситиме платити сам.

Посадовець запевняє, що програма працюватиме стабільно, держава гарантує. А в разі затримок державних виплат позичальнику штрафні санкції не нараховуватимуть.

Втім, наразі серед людей, які потребують покращення житлових умов, ажіотажу немає.

Поки що тільки 24 позичальники зібрали потрібні документи і звернулися по кредит для отримання омріяної власної домівки за програмою «Доступне житло». Вони сплатять 25% вартості житла і довели, що зможуть упродовж 15 років розрахуватись за кредитом, причому сума виплати тіла кредиту та відсотків не перевищить 50% їхнього сукупного доходу.

Та є ще й інша проблема. Згідно з Кабмінівською постановою, котрою врегульовані положення програми, держава сплачує «свої» відсотки в разі придбаня недобудованого житла. А на Вінниччині його катма.

Після ґрунтовної інвентаризації житлових об’єктів, які зводяться в області, влада нарахувала 12 будинків, а це 333 квартири, які позичальники можуть придбати у кредит під 16% у гривнях на 15 років. До кінця року планується ввести в експлуатацію 165 квартир, які за габаритами «проходять» в програму.

Роман Аксельрод зазначив, що вже є 2 готові будинки у Гнівані, по 1 будинку у Вінниці, Хмільнику та Липовці, житло в яких можна купувати за програмою вже зараз.

Частину квартир та котеджів готовий надати під «Доступне житло» і концерн «Поділля».

На перспективу ж розглядається можливість будівництва у Вінниці в районі Муніципального ринку ще трьох будинків, де габаритність квартир дозволить включити їх у перелік житла, яке можна буде придбати за пільговими умовами. Аксельрод каже, що з потенційним забудовником уже навіть їздили придивлятися до майданчика.

