Через конфлікт між владою і бізнесом Браїлів залишиться без ГЕС

Роботу малої ГЕС, яку в Браїлові відновила "Подільська енергетична компанія", закриють рішенням сесії. Такі плани оприлюднив Браїлівський селищний голова Валерій Резидент.

- Ми виносимо це питання на розгляд сесії, яка відбудеться у четвер, 26 липня, - говорить Валерій Резидент сайту Зотов-Ньюз. - Прийматимемо рішення, щоб взагалі припинити роботу цієї електростанції та заборонити експлуатацію об'єктів комунальної власності.

За його словами, нині це єдиний спосіб вирішити задавнений колнфлікт між владою селища та енергетиками.

- Конфлікт виник через те, що "Подільська енергетична компанія" хоче на дурняк користуватись гідроспорудою, яка є власністю селищної ради, - каже селищний голова. - Начепили там своє обладнання і запустили електростанцію. Користуються безплатно земельною ділянкою, на якій розташована споруда самої станції. Не хочуть ні за що платити, а хочуть все мати безплатно. Та ще й мати у літній період такий рівень води, який достатній для роботи гідроелектростанції. А у нас немає такої можливості - бо якщо пустити всю воду на турбіни, буде знищене все живе. Вони й так поставили додаткові заставки - вгорі рівень води вище, а внизу - риба гине.

В свою чергу керівництво "Подільської енергетичної компанії" неодноразово заявляло, що якраз дії селищного голови ставлять під загрозу безпеку мешканців, шкодять екології та заважають нормально експлуатувати ГЕС. Зокрема, згадувались ті самі заставки, які Валерій Резидент із комунальними службами селища самовільно руйнував. Заяви про це керівник "Подільської енергетичної компанії" Сергій Козак направив у районну та обласну прокуратуру, Вінницьку облдержадміністрацію.

Реакція правоохоронців та влади вищого рівня поки не помітна. Тим часом селищна рада готується до чергової сесії.

- Навіщо мені таке підприємство на території сільради, яке не платить ні копійки в бюджет?! - гаголошує напередодні сесії Валерій Резидент.

Чи підтримають його в цьому обуренні місцеві депутати поки не відомо.