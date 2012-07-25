Татусяк хоче, щоб план розвитку області на семирічку написали вже нарік

Вінниччина має унікальну можливість самостійно визначитися з тим, як, за якими критеріями і в якому напрямку розвиватись в довгостроковій перспективі.

Про це на засіданні «круглого столу» на тему «Стратегія розвитку Вінницької області на період до 2020 року та шляхи її реалізації» повідомив голова Вінницької облради Сергій Татусяк.

- Досі плани перспективного розвитку регіонів завжди «спускали» згори. Тепер же місцеві громади мають можливість долучитися до цього процесу, визначити пріоритети свого населеного пункту, програму його розвитку, яка буде врахована при формуванні стратегії розвитку Вінниччини на найближчу семирічку, - каже Сергій Татусяк.

За словами посадовця, першими на заклик обласної влади зробити свій внесок в написання перспективного плану розбудови нашого краю відгукнулися діти, згодом – студенти. І це показово, вважає голова облради, бо їм тут жити в майбутньому і їхні креативні сміливі ідеї, власне, самим доведеться втілювати.

Сергій Татусяк каже, що обласна влада має намір продовжити до кінця жовтня строк для розробки стратегій розвитку окремих громад.

Ці плани до кінця року мають опрацювати і сформувати в єдиний документ на рівні району.

А узагальнять усі напрацювання для розробки стратегії розвитку області впродовж 2013 року, - саме тоді фахівці й мають виробити і затвердити «Стратегію розвитку області – 2020».