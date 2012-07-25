Вінницький шашкіст зі 100%-м результатом виграв чемпіонат України

У місті Жовква (Львівська область) пройшов чоловічий чемпіонат України зі 100-клітинкових (міжнародних) шашок серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату. На старт вийшло 16 учасників.

Першим виявився вінницький майстер спорту України Дмитро Мариненко, який набрав 14 очок з 14 можливих. Тобто він переміг у всіх семи турах, адже в шашках за перемогу дають 2 очки.

Дмитро Мариненко – провідний тренер ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету (міської шахово-шашкової школи), заслужений тренер України, який виховав цілу плеяду призерів європейських і світових юнацьких змагань.

Дмитро Сергійович активно виступає не лише у змаганнях спортсменів з вадами опорно-рухового апарату, але й на звичайних обласних і всеукраїнських змаганнях, де регулярно здобуває призові місця і дає таким чином свого роду майстер-клас своїм вихованцям.