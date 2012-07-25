Селяни почали отримувати гроші за корів і телян

Віницький район отримав перший транш коштів на виплату дотацій з утримання молодняка ВРХ у розмірі 142 750 грн. Ці кошти вже розподіляються на рахунки селян, котрі подали необхідні документи на отримання дотацій. Станом на 1 липня ідентифіковано більше тисячі голів молодняка ВРХ, з них подано заяви для отримання дотацій 376 телят. З відповідними заявами звернулися 273 селян, повідомляє газета "Вінницький район".

Найбільше дотацій у найближчий час отримають мешканці села Побережного, які подали заяви на отримання дотацій за 51, Мізяківські Хутори – 43, Степанівка – 36 та Ксаверівка – 26 телят.

Від жителів селищ Стрижавка, Вороновиця і Десна документи до недавнього часу не приймалися, оскільки був відсутній порядок прийому документів від даного типу населених пунктів, однак з 1 серпня зможуть отримувати кошти й вони.

– Селяни, мабуть, не надто вірили у можливість отримання дотацій, тому далеко не всі займалися збором необхідних документів, – каже начальник відділу розвитку сільської місцевості Вінницької РДА Володимир Цвігун, – Але протягом липня ми вже отримали додатково заявки ще на 86 телят.

Постановою Кабміну від 25 червня 2012 року також затверджені зміни щодо виплат дотації. Ці нововведення дають можливість формувати реєстри щомісяця та фінансувати утримання молодняку ВРХ до 15-місячного віку.

Відтепер кожен господар отримає за 1 голову:

250 гривень – за молодняк віком від 3 до 6 місяців;

500 гривень – за молодняк віком від 6 до 9 місяців;

750 гривень – за молодняк віком від 9 до 12 місяців;

1000 гривень – за молодняк віком від 12 до 15 місяців.

Суми дотації не підлягають оподаткуванню. Власники тварин самостійно розпоряджаються молодняком ВРХ після отримання коштів.

Перелік документів максимально спрощений і включає: копію паспорта корови і молодняку ВРХ, копію паспорта особи, документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та копію довідки про відкриття рахунку в банку.