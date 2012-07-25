Співробітника служби техногенної безпеки засудили за хабарництво

24 липня 2012 року Козятинський міський районний суд Вінницької області вироком першої інстанції засудив начальника служби наглядово-профілактичного обслуговування у Козятинському районі за одержання хабарів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

У травні СБУ викрила протиправні дії посадовця, який систематично вимагав від місцевих приватних підприємців хабарі за невжиття заходів реагування на порушення ними норм пожежної безпеки.

Щоб не бути викритим, він урізноманітнював способи заволодіння грішми, зокрема, вимагав оплачувати рахунки за придбану ним оргтехніку та пальне чи погашати кредити за власне авто.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час одержання хабара у вигляді талонів на пальне в еквіваленті 4 тисяч гривень від директора місцевого транспортного підприємства.

Вироком суду зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3. ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих, контролюючих, наглядових функцій в державних підприємствах, установах, організаціях та юридичних особах права терміном на 3 роки.