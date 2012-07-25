«УДАР» по мажоритарці: 3 підприємці, 2 економісти, лісник, лікар і податківець

Керівництво Вінницької обласної організації «УДАРу Віталія Кличка» представило претендентів, які прагнуть балотуватися в мажоритарних округах на майбутніх виборах до парламенту.

Відтак, претендент на мандат нардепа, який обрав для балотування 11 виборчий округ – Станіславенко Людмила Анатоліївна. Керівник жіночого департаменту Політичної партії «УДАР Віталія Кличка». Економіст ТОВ фірма «АЯГіК». Має величезний досвід роботи у сфері громадських організацій. Мати двох дітей. У новому складі парламенту перейматиметься питаннями соціальної роботи, гендерної справедливості, допомоги малозабезпеченим верствам населення.

12 виборчий округ – Барчишен Олег Вікторович. Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу Податкової міліція Державної податкової адміністрації у Вінницькій області. Президент Вінницької обласної Федерації ТаеКвон-До. Досконало знає податкову систему України і розуміє напрямки її реформування. Відомий на Вінниччині борець з корупцією. Наближення України до прийнятої в Європі системи антикорупційної роботи вважає власним пріоритетом у Верховній Раді.

13 виборчий округ – Шинькович Ігор Васильович. Керівник Центрального військово-клінічного санаторію «Хмільник». Лікар, який багатьом вінничанам врятував життя. Запровадження в Україні європейських стандартів медичного обслуговування населення є основною метою, з якою він йтиме до виборців.

14 виборчий округ – Зелена Катерина Вітославівна. Молодий бухгалтер. Голова жіночого департаменту у Барській районній організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» у Вінницькій області. У Верховній Раді перейматиметься проблемами молоді, житлових молодіжних програм, забезпечення молодих спеціалістів гарантованим першим робочим місцем.

15 виборчий округ – Брезденюк Олександр Олександрович. Молодий підприємець. Активно захищає права підприємців. Переконаний, що зменшення диктату держави у сфері малого і середнього бізнесу стане тим поштовхом, який миттєво сприятиме розвитку приватної ініціативи в Україні.

16 виборчий округ – Лосенко Михайло Михайлович. Приватний підприємець. Працював заступником голови Могилів-Подільської РДА з питань агропромислового розвитку. Розуміється у проблемах українського села і вміє їх вирішувати. Саме підняття сільського господарства України стане пріоритетом для нього у новій Верховній Раді.

17 виборчий округ – Кравець Федір Васильович. Фахівець у галузі лісового господарства, працює в виконкомі Ободівської сільскої ради, є директором державного підприємства "Ободівське лісо-мисливське господарство" і до цього очолював місцевий ободівський осередок Народної партії України Литвина. Двічі обирався депутатом Тростянецької районної ради. У власній анкеті на запитання щодо мотивації чітко зафіксував: «Патріот України. Бажаю змінити життя України на краще в сильній команді політиків».

18 виборчий округ – Легеза Олег В'ячеславович. 38 років, має чималий життєвий досвід, який він реалізує у сфері приватного підприємництва. Відомий на Вінниччині громадський діяч, який сприяє у реалізації багатьох соціальних проектів та ініціатив. До Верховної Ради йде з метою сприяння команді «УДАРу» в формуванні авангарду суспільства – становленні середнього класу та розвитку програми «Здорове життя» на теренах Вінниччини.

Голова обласної партійної орагнізації УДАР Генадій Ткачук також зазначив, що жоден із зазначених претендентів не був замішений у корупційних скандалах, жоден не був «тушкою» у тих випадках, коли займав представницькі посади, жоден не був народним депутатом України.