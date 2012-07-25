Валерій Малишев дасть вінничанам два безкоштовні концерти

26 і 27 липня 2012 року в Вінниц з благословення Високопреосвященнішого Симеона Митрополита Вінницького і Могилів-Подільського будуть проведені два православних концерту автора та виконавця Валерія Малишева. Валерій виступить з новою програмою "Ковчег спасіння".

Валерій Малишев з дружиною після вінчання

26 липня вінничан чекають поряд х храмом Стрітення Господнього (вул.Пирогова, 150а, електромережа) о 18.00.

27 липня запрошують до храму Св. Луки Кримського, (вул. Хмельницьке шосе, 90а, онкодиспансер) після вечірньої служби о 19-30.

Валерій Малишев почав займатися професійно шоу-бізнесом. у 1996 році.

- У 2006 році великими скорботами Господь повів до Себе, давши можливість через те, що вмію робити, служити Йому і людям, будучи чадом Святої Апостольської Канонічної Церкви, - говорить Валерій Малишев.

Одружений, має трьох дітей та онука.

З 2006 по 2011 рік випустив 8 православних альбомів і 2 альбому народних пісень, провів велику кількість православних концертів в Україні та Росії.