Вінницькі судді посадили свого колегу на 5 років

Набув чинності вирок Апеляційного суду Вінницької області у кримінальній справі, порушеній за матеріалами Служби безпеки України проти голови одного з районних судів Одеської області, який вимагав і отримував хабарі від жителів області.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Співробітники відомства встановили, що суддя вимагав і отримував незаконне грошову винагороду від зацікавлених осіб за розгляд судових справ в їх користь. Правоохоронці задокументували 27 епізодів протиправної діяльності служителя Феміди. У більшості зафіксованих випадків хабарництва зловмисник отримував гроші на робочому місці.

У лютому 2008 року за матеріалами СБУ, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Відразу після цього суддя був усунений від виконання ним службових обов'язків.

В ході слідства було виявлено докази скоєння підозрюваним суддею інших злочинів. На основі цих матеріалів Генеральною прокуратурою України було порушено сім кримінальних справ за ч.1 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.368, ч .2 ст.375, ч. 4, 5 ст.27 Кримінального кодексу України.

Вироком суду хабарник засуджений до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді строком на три роки, з конфіскацією всього майна, що належить йому. Згідно ст. 54 Кримінального кодексу України рішенням суду правопорушник позбавлений другого кваліфікаційного класу.