Вінницьким хокеїстам ніде готуватись до дебюту в Світовій лізі

Сьогодні вінницька команда з хокею на траві «Олімпія-Колос-Секвоя», яка є основою національної збірної України, почала тренуватись після короткої відпустки. Хокеїсти готуватимуться до дебюту у Світовій лізі – абсолютно нового змагання, у якому візьмуть участь національні збірні з різних континентів.

Такі турніри вже давно проходять з багатьох видів ігрових спорту (наприклад, баскетболу чи волейболу) і незмінно викликають інтерес уболівальників і спонсорів. Для хокею на траві Світова ліга – це помітний прорив, адже хокейні чемпіонати світу проходять лише раз у чотири роки.

На першому етапі цього змагання українці у першій групі посперечаються зі збірними Польщі, Чехії і Білорусі. Ці ігри відбудуться в Празі (Чехія) 17–19 серпня.

– Нам ніде готувати збірну до цих відповідальних змагань, адже поле вінницького Центрального парку культури і відпочинку перебуває на реконструкції. Перший етап ремонтних робіт завершено, а другий розпочнеться лише на початку серпня, коли до Вінниці приїдуть німецькі фахівці – вони кластимуть синтетичну траву, – скаржиться головний тренер «Олімпії-Колоса-Секвої» і національної збірної України Павло Мазур. – Ми просили, щоб збірну України перевели до іншої групи Світової ліги (усі інші групи змагатимуться у вересні), посилали фотодокази ремонтних робіт на стадіоні, але, на жаль, Міжнародна Федерація хокею на траві не пішла нам назустріч.

Аби пройти до другого етапу Світової ліги, вінничанам треба посісти у групі 1-е чи 2-е місце. Тоді збірна України може зустрітись з національними командами з інших континентів.

– Україна наразі посідає 29-е місце у світовому рейтингу, Польща – 20-е, Чехія – 19-е, Білорусь – 34-е, – продовжує Павло Мазур. – Остаточні рейтинги збірних будуть оприлюднені після змагань олімпійського турніру. До речі, всі наші суперники по першому етапу Світової ліги минулого року грали на чемпіонаті Європи у Вінниці. Тоді Чехія у фіналі здолала Польщу в серії пенальті, ми посіли 5-е місце серед 8-и команд, а білоруси замкнули турнірну таблицю.

Триватиме Світова ліга до кінця 2013 року.

– Чотири найкращі команди за підсумками Світової ліги матимуть можливість без відбору отримати путівки на чемпіонат світу, – підкреслює Павло Мазур.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з хокею на траві жодного разу не грала на чемпіонаті світу.