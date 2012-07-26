Вінницьким студентам підняли стипендію на третину

Вчора уряд підвищив стипендії для студентів. Це відбулось на засіданні Кабміну, де прийняли постанови про встановлення розмірів стипендій учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів вузів.

- Тепер базовий рівень стипендій учнів професійно-технічних закладів, студентів вищих навчальних закладів підвищено в середньому на 37,5%, повідомляє газета "Сегодня" з посиланням прес-служба віце-прем'єра-міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка.

Зокрема, розміри стипендії підвищені:

- Для учнів професійно-технічних навчальних закладів з 200 грн до 275 грн (на 37,5%);

- Для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», з 400 грн до 550 грн (на 37,5%);

- Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», з 530 грн до 730 грн (на 37,7%).

- Більш значне підвищення стипендій передбачено для дітей-сиріт, - каже Тігіпко. - Так, для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, базовий рівень стипендій збільшується з 550 грн до 850 грн (на 54, 5%). Для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, стипендія збільшена з 1160 грн до 1760 грн (на 51,7 %).

Чиновник зазначив, що останній раз стипендії студентам підвищувалися в 2008 році і з тих пір лише індексувалися на рівень інфляції. Прийняте рішення захистить права студентів на гідне стипендію, розмір якої повинен переглядатися щорічно з урахуванням рівня цін.

- Роки студентства - етап переходу від дитинства до дорослого життя, і саме в цей час молодь особливо потребує підтримки держави. Уряд і далі буде зміцнювати соціальні гарантії для молоді, адже студенти - інтелектуальний потенціал нації, - зазначив віце-прем'єр.