Вінничан можуть перевірити своїх депутатів на чесність

27 липня в місті Вінниці на площі біля Магі-центру об 17.00 розпочнеться всеукраїнська акція «Тест твого депутата». Мета – мобілізувати виборців та спонукати їх до усвідомленого голосування на парламентських виборах 2012 року, повідомляє прес-служба руху ЧЕСНО.

Організатори акції – активісти руху ЧЕСНО в усіх регіонах країни – одночасно запропонують мешканцям різних міст протестувати діючих народних обранців на відповідність шести критеріям доброчесності та відповісти на запитання - чи гідні такі політики представляти їх інтереси у парламенті.

Волонтери акції роздаватимуть перехожим своєрідну вакцину доброчесності та листівку «Тест твого депутата».

Всеукраїнська мобілізаційна акція «Тест твого депутата» відбудеться одночасно в 24 регіонах України, - загалом буде роздано 240 000 листівок по всій Україні.

Порівняти власну оцінку депутатів з незалежним аудитом парламентарів від усіх політичних сил українці зможуть, зайшовши на сайт Руху ЧЕСНО - chesno.org.

Шість критеріїв доброчесності:

1. Відсутність фактів порушень прав і свобод людини;

2. Незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців;

3. Непричетність до корупційних дій;

4. Прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідність способу життя;

5. Особисте голосування в парламенті;

6. Участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів.