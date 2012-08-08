На Вінниччині померло 85 дітей

За перше півріччя 2012 року у Вінницькій області народилося 8934 дитини. Це на 567 малюків більше, ніж в 2100. Про це повідомила Лідія Діденко, начальник обласного управління охорони здоров‘я та курортів.

- Померло за цей період 12911 людей, але й це на 120 менше ніж минулого року, - наголосила Лідія Олексівна. – Попри мінусові цифри маємо позитивну динаміку.

Також Діденко зазначила, що на Вінниччині стали хворіти менше на 5,3%.

- Серед причин смертельних випадків найбільше - 32% - займають хвороби кровообігу, на другому місці - 17% - органи дихання та 11% органи травлення, - каже Діденко. – За перше півріччя померло 85 дітей.

Цьогоріч 3634 хворим вперше надано групу інвалідності, з них 2643 це вінничани працездатного віку