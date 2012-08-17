Влада «пресує» молокопереробні підприємства

Низка молокопереробних підприємств області потрапила під пресс обласної влади за підсумками роботи групп контролю за умовами збирання та зберігання молока від населення.

За результатами проведеної роботи складено протоколи та накладено штрафи за порушення вимог чинного законодавства, а також визначені терміни на ліквідацію недоліків.

Проте керівники кількох молокозаводів не дослухались до поставлених вимог з боку влади. Це ВАТ «Вінницямолоко», АТ «Калинівський маслосирзавод» та ПАТ «Шаргородський молочний завод». Саме їх було запрошено на нараду, де заступник голови ОДА Іван Мовчан та члени робочої групи висловили свої невдоволення щодо неналежних умов збирання молока та низької ціни на його закупівлю.

Іван Мовчан наголосив, що функціонування таких підприємств на території області неприпустиме. Влада не може стояти осторонь, коли підприємство місяцями не розраховується з населенням і сільськогосподарськими об’єктами за зібране молоко і має по-декілька мільйонів заборгованості.

А також, коли на молокопереробному заводі не дотримуються вимоги чинного законодавства щодо зберігання, переробки та виготовлення продукції.

«За цим стоять тисячі наших людей їх життя і достаток. І тому наше завдання або відпрацювати чіткий і прозорий алгоритм дій і навчити працювати ці підприємства відповідно до усіх вимог чинного законодавства, або краще, щоб їх не було на території області. І ми зробимо усе можливе, щоб до кінця року навести абсолютний порядок на ринку молока.» - зауважив Іван Мовчан.

Як зазначив начальник головного управління економіки ОДА Андрій Гижко, в цілому по області спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення ціни на закупівлю молока. Вінниччина займає 5-те місце в Україні по найвищій ціни на молоко.