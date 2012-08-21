Перед початком навчального року діти пройдуть хресним ходом

Вдруге у Вінниці з благословення митрополита Вінницького та Могилів-Подільського Симеона в Духовно-просвітницькому центрі Хрестовоздвиженського храмі пройде фестиваль дітей та юнацтва православних парафій м. Вінниці і Вінницької області. Головна ідея фестивалю – торжество православ’я у нашому житті. Фестиваль почнеться в передостанній день літа, 30 серпня, вшануванням пам'яті образу Божої Матері і закінчиться 1 жовтня. У програмі - дитячі богослужіння, ярмарки шкільного приладдя, музичні виступи, хресні ходи, паломництва та зустрічі зі священиками.

- Перед вечірньою службою 30 серпня діти пройдуть хресним ходом, - говорить настоятель Хрестовоздвиженського храму у Вінниці протоієрей Микола Давидовський. - З образом Божої матері "Всецариця" діти пройдуть хресним ходом по Вишенці, до храму луки Кримського. Потім на вечірньому богослужінні вони посповідаються і наступного дня - причастяться. Цього ж дня пройде молебен перед початком навчального року, аби діти йшли до знань з Божим благословенням.

Під час фестивалю відбудеться урочисте відкриття Православної школи-саду в ім’я святителя Миколая (2 вересня) і концерти на подвір’ї храму на честь церковних свят. В межах фестивалю відбудеться фотоконкурс «Всецарицин фестиваль», що має відобразити найбільш важливі та зворушливі моменти фестивалю.

До участі у фестивалі запрошуються діти та молодь недільних шкіл благочинь м. Вінниці та Вінницької області, батьки, педагоги, священики, усі, хто бажає взяти участь у конкурсах та інших подіях фестивалю.