Просунуті вінничани відзначать День Незалежності в американському стилі

24 серпня Україна відзначатиме свій 21 «День народження». В цьому році Вінниччина святкуватиме День Незалежності за американським рецептом.

Про це повідомила голова ГО «Філослфія серця» Юлія Грига.

На учасників чекатимуть: кік-бол – це аналог відомої американської гри бейсбол. Ми підготували дві команди вінничан, які полюбляють випробувати все новее, - каже пані Юля. - Конкурс на поїдання кавунів – для усіх бажаючих. А ще буде конкурс на «знищення» хотдогів на швидкість.Плануємо також іще кілька цікавих розваг.

Ініціатива влаштувати День Незалежності за американський манер належить Громадським радам при Вінницькій ОДА та облраді і громадській організації «Філософія Серця».

- Цьогоріч ми вже провели генеральну репетицію такого святкування – 2 липня відзначали День незалежності США. Всі учасники залишилися дуже задоволеними. Тому і вирішили запровадити гарну традицію сімейного святкування державного свята і на наш День Незалежності» - каже Пилип Прудиус, голова Громадських рад при ОДА та облраді.

- Все влаштувати по-американські та навчитися грати у кік-бол нам допомагала волонтерка Корпусу Миру США Керіс Ервін, яка приїхала 2 роки працювати в нашій організації - зазначила керівник громадської організації «Філософія Серця».

На учасників чекатимуть призи та сертифікати, море позитивних емоцій та можливість випробувати свої сили у різноманітних конкурсах!!!

Всіх бажаючих долучитися до змагань 24 серпня 2012 року о 18.00 чекають на стадіоні центрального парку культури і відпочинку ім. Горького.

Контактна особа – Юлія Грига, голова ГО «Філософія Серця», т. 067-775-66-31