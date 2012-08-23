У вересні Віниця дасть джазу

22-23 у Вінниці пройде XVII джазовий фестиваль,названий організаторами цьогоріч «VINNYTSIA JAZZFEST – 2012».

Найстаріший в Україні джазовий фест набув нового формату.

Торік організатори «Міжнародних днів джазової музики у Вінниці» оголосили конкурс ідей з ребрендингу фестивалю, аби осучаснити «обличчя» найстарішого в Україні музичного дійства. Конкурс тривав із вересня 2011 по травень 2012. Відтак, назва «VINNYTSIA JAZZFEST – 2012» та логотип фестивалю – результат колективної творчості вінничан.

На логотипі зображено скрипковий ключ, ребро контрабаса і символи-візитівки Вінниці. Друга неофіційна назва фестивалю: «БА! Знайомі обличчя!», адже половина музикантів, що виступатимуть цього року, вже добре знайомі вінницьким глядачам із минулих років.

Розпочнеться фестиваль із виставки Польського Джазового Плакату у галереї Арт-Шик, її презентуватиме відомий колекціонер, представник Галереї Плакату з Кракова пан Кшиштоф Дидо. Відкриється виставка 19 вересня і триватиме до кінця місяця.

22-23 вересня вже безпосередньо пройдуть концерти джазової музики, які будуть одночасно відбуватися у концертній залі ТРК «ВІНТЕРА» і на площі Театральній.

На XVII-му джазовому фестивалі гратимуть музиканти з Польщі, Грузії, Іспанії, Швеції, Італії,Швейцарії, ПАР, Австрії, Болгарії, Франції, Росії, США і України. Глядачі побачать і почують виступи давніх друзів Вінниці – зірок світового джазу: проект The Shin (Грузія – Іспанія), Георга Брейншмідта (Австрія) у складі тріо Brein Cafe, Андрія Кондакова (Росія) і Джессі Джонс (США), квінтет Збіґнева Намисловського та багато інших. Вінницька частина буде представлена відомими музикантами Оксаною Славною і квартетом Романа Кульматицького.

– Вперше у рамках фестивалю ми презентуємо струнний джаз, тобто без ударної установки – дві гітари і контрабас – це будуть мотиви швецького фолку, – розповідає генеральний продюсер Ірина Френкель.

По закінченню фестивалю, після 23 вересня, ТРК «ВІНТЕРА» обіцяє показати глядачам записи концертів на телеекранах.

Замовити квитки можна з 28-го серпня за телефоном 690-025. Ціна квитків на всі концерти фестивалю складе 170 гривень. Квиток на один концерт коштуватиме від 20 до 40 гривень.