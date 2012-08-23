Дітей навчать виживати серед машин

Клуб виживання у камяних джунглях "Гараж 77" вирішила подарувати підліткам міська влада Вінниці

Відділ молоді та туризму разом з молодіжною радою Вінниці розробив концепцію нового клубу для дітей та підлітків. Вінницька міськрада виділила приміщення на вулиці Данила Нечая, 77а. Приміщення вже відремонтоване, але потрібно ще дуже багато зробити, щоб клуб виживання в кам'яних джунглях "Гараж 77" відкрив свої двері для молоді Вінниці.

- Ми не зможемо відмовитися від автомобілів, але давайте допоможемо дітям вижити, - говорить директор міського департаменту у справах молоді та туризму Вінницької міськради Руслан Анфілов. - Автомобіль - це ознака респектабельності та успішності. Кожен, хто сідає за кермо, почуває себе комфортно. А разом із тим, вже йде неоголошена війна.

Чиновник нагадав, що на дорогах світу кожні десять хвилин гине дитина. Щорічно на українських шляхах відбувається більше тисячі дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. За даними Державтоінспекції, майже половина пригод відбувається з вини самих дітей.

- Дітям та підліткам небезпечно жити у цих міських кам'яних джунглях, - впевнений Руслан Анфілов. - Вони не слухають сухі правила та повчання, але добре запам'ятовують те, що емоційно забарвлене і може застосовуватися практично. Ми підготували інтерактивні навчальні ігри, незвичайні заняття з безпеки - дітям це буде цікаво! Згадайте скільки разів, перебуваючи за кермом, ви порушили правила безпечного водіння, поспішили, ризикнули - і доля вас помилувала. Час повертати борги. Дайте дітям шанс вижити на дорозі - навчіть їх безпеки!

За задумом організаторів, приміщення має бути оформлене у вигляді стильного підліткового клубу в автомобільній і мото-тематиці, там буде мультимедійний зал і інтерактивна студія для занять.

- Ми запрошуємо всіх, хто за кермом, приєднається до цього загальноміського проекту, - продовжує Руслан Анфілов. - Потрібні яскраві частини від автомобілів, мотобайків, технічні елементи, засоби - все, що можна використовувати в оформлення клубу. У кожного в гаражі щось зберігається невикористовуване: фара, бампер, кабіна, сидіння, прикольний гайковий ключ, приладова дошка, стара бензоколонка, колесо, старий номерний знак, брелок тощо.

На 2 вересня організатори запланували об'їзд міста та збір авто-мото запчастин.

Імена найактивніших учасників-помічників впишуть на стіну слави клубу. Розглядаються також пропозиції від підприємств, торгових марок, потенційних спонсорів.

З оганізаторамі можна зв'язатися:

- координація проекту, концепція, учасники, партнери - відділ молоді та туризму Вінницької міської ради (Руслан Анфілов, телефон - (0432)59-52-82;

- проведення ремонту та збір авто-мото-атрибутів - центр підліткових клубів «Універ» (Дмитро Тележинський, телефон - (097)8574045;

- дизайн, участь молоді і підлітків - Молодіжна рада (Денис Петренко, телефон - (098)2061118;

- координація автоклубів - журнал «Автохаус» (Армен Мовсесян, телефон - (067)4322332.