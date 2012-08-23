Податкова хоче, щоб вінничан - агітаторів не «кинули» партії

Державна податкова служба України закликає політичні партії, що беруть участь в парламентських виборах, оформити трудові відносини з тимчасовими працівниками - агітаторами і персоналом виборчих штабів, попередивши їх про можливу перевірку.

Податкова рекомендує агітаторам від політичних партій або штабів кандидатів у депутати підписати цивільно-правовий договір або трудову угоду.

Згідно з повідомленням прес-служби ДПСУ, яке є в розпорядженні УНІАН, політичні партії під час виборчої кампанії часто наймають працівників без офіційного працевлаштування і виплачують заробітну плату «в конвертах», що є порушенням податкового і трудового законодавства.

«Крім того, це підвищує небезпеку того, що працівники можуть залишитися без обіцяних грошей після завершення виборів», - говориться в повідомленні. У зв'язку з цим ДПСУ рекомендує діючим агітаторам, координаторам, спостерігачам вимагати від політичних партій і штабів кандидатів у народні депутати підписати цивільно-правовий договір або трудову угоду, що і гарантуватиме повну і своєчасну оплату праці.

Зі свого боку податкова служба попереджає про те, що має намір проконтролювати дотримання податкового законодавства в структурах, які займаються організацією і проведенням виборчої кампанії.