Літня жінка кинулася в криницю

11 вересня об 11:00 на пункт зв’язку державної пожежної частини смт Теплик надійшло повідомлення про те, що 54-річна жінка скоїла суїцид через утоплення в криниці.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Особовий склад відділення самостійної державної пожежної частини №10 міста Гайсин, використовуючи апарати на стисненому повітрі та рятувальні мотузки, підняли тіло загиблої з криниці.