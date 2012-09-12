Чоловік з дружиною покажуть унікальну колекцію старожитностей

Вінницький обласний краєзнавчий музей запрошує 12 вересня о 12 год на відкриття виставки «Любити і берегти». У експозиції буде представлено унікальну колекцію старожитностей, яку зібрала родина Півтораків з села Березівка Чернівецького району.

Дитяче захоплення Віктора Півторака (краєзнавця, сільського отамана, майора Українського Реєстрового Козацтва) колекціонувати поступово переросло у щоденну потребу – шукати, пізнавати, досліджувати. Всі зібрані ним та дружиною Галиною старожитності зберігаються у окремій хаті-музеї, повідомляє сайт lorna-l.livejournal.com.

Ці дослідники рідного краю ретельно збирали окремі експозиції етнографії, археології, народних промислів, вишивки, народного костюма, килимарства, ужиткової кераміки тощо. Окремим розділом музею стали експонати історії села з дореволюційних часів до нашого дня. В музеї зібрано матеріали, які знайомлять відвідувачів з ремеслами, промислами, пам’ятками духовної та матеріальної культури краю, зокрема цінна колекція яскравих жіночих і чоловічих сорочок, вишитих низзю, виробів ткацтва, зокрема килимарства, гончарства. У задумах родини Півтораків створення ще одного музею, в якому будуть представлені картини сучасних художників.

Їх колекція формувалася протягом багатьох років. Голова родини Віктор Петрович, за освітою художник-портретист та учитель історії, людина багатогранна, як і експонати його колекції. У хаті-музеї в центрі села Березівка зібрано унікальні пам’ятки, що розповідають про історію розвитку краю від найдавніших часів до сьогодення. Частина цієї колекції демонструватиметься у музеї.

Ці дослідники рідного краю ретельно збирали окремі експозиції етнографії, археології, народних промислів, вишивки, народного костюма, килимарства, ужиткової кераміки тощо. Окремим розділом музею стали експонати історії села з дореволюційних часів до нашого дня. В музеї зібрано матеріали, які знайомлять відвідувачів з ремеслами, промислами, пам’ятками духовної та матеріальної культури краю, зокрема цінна колекція яскравих жіночих і чоловічих сорочок, вишитих низзю, виробів ткацтва, зокрема килимарства, гончарства. У задумах родини Півтораків створення ще одного музею, в якому будуть представлені картини сучасних художників.

Їх колекція формувалася протягом багатьох років. Голова родини Віктор Петрович, за освітою художник-портретист та учитель історії, людина багатогранна, як і експонати його колекції. У хаті-музеї в центрі села Березівка зібрано унікальні пам’ятки, що розповідають про історію розвитку краю від найдавніших часів до сьогодення. Частина цієї колекції демонструватиметься у музеї.