Сьогодні продадуть державну частку акцій «Вінницягазу»

Сьогодні, 14 вересня, Фонд держмайна України виставляє аукціон 22 % акцій ПАТ Вінницягаз.

Стартова ціна пакету, що продається, – 1,5 мільйони гривень, крок торгів – 15 тисяч гривень.

Покупець акцій буде зобов'язаний протягом трьох років із моменту купівлі інвестувати у розвиток підприємства 3 мільйони 200 тисяч гривень, - посилається на офіційне видання Фонду держмайна «Відомості приватизації» Вінниця.Інфо.

"Наші акціонери мають більше 50 відсотків, - говорить радник голови правління ПАТ Вінницягаз Валентин Леонтьєв, - маючи у себе 47%, держава вирішила продати 22%, залишивши у себе 25% + 1 акція. Тобто для контролю вона забезепечила відповідну кільксть акцій. Ці акціїпродаються, щоб збільшити надходження до бюджету. Акції має нмір купити одтин з наших акціонерів".