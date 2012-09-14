Сьогодні продадуть державну частку акцій «Вінницягазу»

09:45, 14 вересня 2012
Вінниця
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Підуть з молотка

Сьогодні, 14 вересня, Фонд держмайна України виставляє аукціон 22 % акцій ПАТ Вінницягаз.

Стартова ціна пакету, що продається,  – 1,5 мільйони гривень, крок торгів – 15 тисяч гривень.

Покупець акцій буде зобов'язаний протягом трьох років із моменту купівлі інвестувати у розвиток підприємства 3 мільйони 200 тисяч гривень,  -  посилається на офіційне видання Фонду держмайна «Відомості приватизації» Вінниця.Інфо.

"Наші акціонери мають більше 50 відсотків, - говорить радник голови правління ПАТ Вінницягаз Валентин Леонтьєв, - маючи у себе 47%, держава вирішила продати 22%, залишивши у себе 25% + 1 акція. Тобто для контролю вона забезепечила відповідну кільксть акцій. Ці акціїпродаються, щоб збільшити надходження до бюджету. Акції має нмір купити одтин з наших акціонерів".

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