Віряни від’ярмаркували на Подільському Афоні

Подільський Афон – так називають Лядівський чоловічий скельний монастир, що знаходиться на Вінниччині, на одному із берегів річки Дністер. Щодня до цієї древньої святої обителі їдуть паломники зі всієї України і не тільки. Це найдревніший монастир України, наступного року йому виповниться 1000 років. Вже втретє православний ярмарок на Подільському Афоні зібрав чималу кількість людей з різних куточків України і закордону.

В день пам’яті Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня, архієпископ Симеон звершив урочисте богослужіння у Свято-Усікновенському Лядівському чоловічому монастирі. На літургію з’їхалися кілька тисяч паломників з Вінницької області, інших областей України та сусідньої Молдови. Після завершення богослужіння паломники взяли участь у відкритті Подільського православного ярмарку, який проходив з благословення архієпископа Вінницького і Могилів-Подільського Симеона 11-12 вересня під покровительством Лядовського скельного чоловічого монастиря.

Архієпископ Симеон благословив проведення ярмарку, привітав його організаторів та учасників.

«Лядівський ярмарок – це, в першу чергу, відродження традицій того часу, коли люди більше вірили у Бога. Сьогодні ми стоїмо на порозі великого і славного ювілею Усікновенського Лядівського монастиря, через рік ми будемо святкувати тисячолітній ювілей. Тому хотілося, аби все, що пов’язане з колишнім її життям, знову повернулося до людей, – сказав владика у вітальному слові. – розповідає архієпископ. – Після відкриття монастиря багато вже зроблено. Головне – відновилося духовне життя… Багато зроблено і в матеріальному плані. Відроджено те, що було колись зруйновано, з’явилися і нові будівлі. Ми вдячні, що влада і всі люди доброї волі сприяють відновленню монастиря, адже це не просто церковна архітектурна спадщина – це історична спадщина нашої землі та народу, не лише Подільського краю, а всієї України.

За словами владики, ярмарок – це не лише торгівля, а, насамперед, спілкування людей, котрі приїздять з різних регіонів і знайомляться з духовністю Подільського краю. Ярмарок пов’язаний з усім – з Церквою, православною духовністю, з народними традиціями, християнською культурою нашого народу.

Православний ярмарок був організований за участю місцевої та обласної влади. Коментуючи цей захід, голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига, зокрема сказав, що подібні заходи сприяють відродженню споконвічної духовності та допомагають познайомитися з найдавнішою святинею краю — Лядівським скельним монастирем.

В ярмарку, який проходив протягом двох днів, взяли участь монастирі та парафії УПЦ, виробники промислової та харчової продукції, приватні підприємства, майстри народних промислів, видавництва, ремісники та творчі колективи Поділля.

Після служби та творчих виступів, прочани підіймалися нагору, щоб побачити красу монастиря й помолитися у святому місці. На скелях, куди веде крута стежка, – неймовірний кам’яний храм та дзвіниця. А ще згори- відкривається чудова панорама долини Дністра.

За словами священнослужителів, монастир – це церковна, архітектурна та історична спадщина нашої землі і народу. Його побудували через 25 років після Хрещення Русі. Зруйнований у 30-ті роки минулого століття, Лядавський монастир почав відбудовуватися 15 років тому.

Стіни храму, кожна цеглина, виточені із каменю. На них написи, які говорять про вікову історію Лядови. Серед видряпаних на вапняку написів є печатка російського імператора, архієпископів та інших не менш відомих паломників монастиря. Деякі підписи датуються 1846 роком. Всередині приміщень – старі ікони. Крім цього, на території монастиря знаходиться купальня зі святою водою. Вода тут особливо чиста, адже природний фільтр – кремінь – постійно її очищає, а головне – очищає аура віками намоленого місця.

На сьогодні тут вже частково відновлено дзвіницю, зроблено зручні кам’яні сходи.

Зараз тривають роботи по відновленню основних святинь монастиря – Храмів Усікновення глави Іоана Предтечі та святої Параскеви.

Довідка. Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир знаходиться на лівому березі Дністра, на кордоні з Молдовою. Неподалік у Дністер впадає маленька річка Лядова, поряд з якою розташоване село з однойменною назвою. Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир – один із найдавніших в Україні. Заснований він у 1013 році родоначальником руського чернецтва преподобним Антонієм Печерським на його шляху зі святої гори Афон до Києва. Тут ретельно доглядають келію ,в якій жив його засновник. Вона зберегласьмайже у первозданному вигляді.

Історики називають Лядівську обитель дивним пам’ятником загадкового минулого, і відзначають його духовну і культурну значимість протягом більш ніж 1000-річної історії Православ’я на нашій землі.

За довгі роки існування монастир було зруйновано, а відродження його почалося у 1998 році з приходом братії з Почаївської Лаври. Їх поява стала немов знаменням, воскресінням майже через десять століть діянь Преподобного. Ігуменом монастиря був призначений ієромонах Антоній.

Сьогодні тут, на Лядівській горі, як і тисячу років тому, чисте, п’янке повітря, тиша, спокій, і те, що не піддається визначенню у словах – благодать і намоленність. Тут люди задовольняють свої духовні запити через роботу і молитву, отримують душевний спокій, спілкуючись тихенько наодинці з Господом.