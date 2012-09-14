Відкріпне посвідчення припиняють видавати за 5 днів до виборів

За даними державного реєстру виборців України, у Вінницькій області проживає 1 мільйон 297 тисяч 239 виборців, у Вінниці – 282 тисячі 508 виборців, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Найбільше потенційних виборців проживає у Вінницькому районі – 63 тисячі 438 чоловік і в Бершадському - 50 тисяч 753 виборці. Дані у держреєстрі виборців постійно оновлюються.

- Виборець, який вважає що буде знаходитись у іншій місцевості. може звернутись до відділу ведення дежрреєстру виборців про зміну місця голосування, - говорить начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Вінниці Анатолій Синявський, - і відділ опрацює це мотивоване звернення та видають виборцю посвідчення. Дані цього посвідчення вносяться у списку виборців. З цим посвдічення і з паспортом виборець звертаєтсья до виборчої дільниці. Всі зміни вносяться не пізніше як за 5 днів додня виборів.