Вінницькі лісники витратили на зубрів 200 тисяч гривень

13 вересня відбулась прес-конференція начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Бондаря.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької оьбласної державної адміністрації.

- На ведення та розвиток лісового господарства області підприємствами спрямовано 58 млн. гривень, - сказав Анатолій Бондар. - З них 52 млн. гривень (90%) – власні кошти та лише 6 млн. грн. (10%) – надходження з державного бюджету. Так, власні кошти - це фінансові надходження від використання деревини, її експорту, мисливства, рибальства, бджільництва, а також робота екологічно-просвітницьких центрів.

Також він зазначив, що з фонду охорони навколишнього природного середовища отримано 800 тис. гривень, які направлані на придбання техніки, а саме тракторів – 600 тис. гривень та на утримання зубрів як червонокнижних тварин – 200 тис. гривень.

Анатолій Бондар звернув увагу на те, що близько 65% лісів в області займають рукотворні діброви. На сьогоднішній день лісистість складає 13,8%, при оптимальній потребі 15%. Для досягнення оптимальної лісистості в області необхідно створити не менше як 32,5 тис. га нових лісів. В 14 районах Вінниччини лісистість складає від 4,8% (Козятинський) до 14,5% (Могилів-Подільський). Приємною зазначити той факт, що на Вінниччині площа лісів постійно зростає. За останні роки обсяги лісорозведення збільшено майже у 3 рази. За 2006-2011 р.р. прийнято під заліснення 5457 га, з яких заліснено 5287 га.

Головними пріоритетами лісівників є створення електронного обліку деревини, підведення доріг, вміння перспективно працювати із деревиною та чітко вирішувати питання щодо реалізації. На Вінниччині основним продуктом експортування є дуб та ясен, а найбільш потужною є реалізація граба – 60%.

Довідка.

Площа земель лісового фонду Вінницької області становить 366 тис. га. Головною лісоутворюючою породою області є дуб звичайний, насадження якого займають площу 157,7 тис. га. На сьогоднішній день в держлісфонді створено 1033 га лісових культур, а захисних насаджень – 261 га. Сіянців вирощено 16 млн. штук, при потребі 12 млн.