На здоров’я і відпочинок у вінничан грошей немає

Середні витрати на одну сім’ю на Вінниччині за минулий рік становили 3334,47 гривні, тобто на день виходить менше десяти гривень.

Як повідомило головне управління статистики у Вінницькій області, більшість зароблених грошей — 54,6 відсотка — йде на придбання продуктів харчування.

На другому місці — купівля товарів непродовольчої групи та оплата послуг, що становить 30,7 відсотка.

Майже не виділяють вінничани з сімейного бюджету кошти на охорону власного здоров’я

Зовсім мало витрачаються подоляни і на придбання нового одягу та взуття — шість відсотків від зароблених грошей.

Приблизно стільки ж йде на оплату за житло та комунальні послуги — 5,8 відсотка.

Не всім вистачає грошей на побутову техніку та предмети домашнього вжитку — на ці цілі торік середньостатистична сім’я витратила два відсотки від заробленої суми. За користування послугами зв’язку сплачено 2,3 відсотка від отриманого заробітку. На відпочинок і культурні заходи — 1,4 відсотка. За користування готелями та походи в ресторани — 1,9 відсотка.

Витрачати в день менше десяти гривень — сума мізерна навіть для однієї людини, в цьому випадку, наголошуємо, йдеться про середньостатистичну сім’ю з трьох осіб.