У ляльковому театрі поставили казку для дорослих

Прем'єра незвичного спектаклю для дітей та дорослих "Пастушка та Сажотрус" відбудеться 23 вересня у Вінницькому академічному обласному театрі ляльок "Золотий ключик".

Режисер спектаклю - відома вінницька актриса та поетеса Людмила Земелько. Людмила закінчила цього року режисерське відділення театрального інституту ім. Карпенка-Карого і цей спектакль, поставлений по казці Ганса Крістіана Андерсена, її дипломна робота, повідомляє сайт lorna-l.livejournal.com.

Фактично ця казка стала у Людмили філософською притчею про прагнення до мрії, про кохання, про "життя по вертикалі та по горизонталі", як каже сама Земелько.