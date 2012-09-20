Через президента завтра обмежать рух по Вінниці

Ввечері 21 вересня Державтоінспекція обмежить рух транспорту деякими вулицями Вінниці. Пов’язано це із приїздом до міста Президента Польщі Броніслава Коморовського.

– З 18.00 до 21.00 години буде тимчасово обмежено рух транспорту на вулицях Київська, Соборна, Хмельницьке та Немирівське шосе., – каже Володимир Мотичко, начальник відділу профілактичної роботи обласної ДАІ. - Ми звертаємось до водіїв віднестись з розумінням до таких незручностей, дотримуватись сигналів регулювальників та не порушувати правил паркування.