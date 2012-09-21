30% вінницького лісу йде за кордон

За вісім місяців цього року лісівники Вінниччини заготовили 311 кубічних метрів деревини. 30% деревини йде на експорт. В держбюджет вінницькі лісники сплатили поадтків в 4 рази більше ніж минулоріч.

Про це повідомив на прес-конференції начальник обласного управління лісового господарства Анатолій Бондар.

- Найбільше Вінниччина продає граба, - каже Бондар. - Завдяки продажу деревини управління отримує 90% коштів, решту – 10 відсотків виділяє на потреби лісової галузі держава. Але затрати на видобування деревини однакові, а от продажна ціна дуба у 10 разів більша, ніж, скажімо, у граба. Тому зараз дуже ретельно підраховуємо усі наші економічні кроки.