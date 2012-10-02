Конкуренти-зловмисники перетворили Заболотного на жабу

У виборчому окрузі №17 довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА зафіксував факти чорного піару та порушення Закону України «Про вибори народних депутатів»

Так, у місті Ладижин Вінницької області на території автовокзалу на агітаційних матеріалах зовнішньої реклами кандидата в народні депутати до Верховної ради України по виборчому округу №17 Григорія Заболотного (самовисунення) невідомими особами наклеєні листівки, на яких намальовано жабу та написані образливі слова на адресу Григорія Заболотного.

Подібні листівки наклеєні і на агітаційних плакатах, де зображені кандидати у депутати Григорій Заболотний, Петро Порошенко (самовисунення, ВО №12) та Олександр Домбровський (самовисунення, ВО №11).

Проте, зазанчає ОПОРА, агітаційні плакати кандидата у депутати Григорія Заболотного, на яких розклеєно чорний піар, розміщено на зовнішніх стінах та колонах будівлі автовокзалу, а також на вході у залу очікування автовокзалу міста Ладижин. Згідно з виборчим законом така агітація заборонена (це є порушенням частини 8 ст. 74 Закону України «Про вибори народних депутатів»).

Відповідно до Закону забороняється: «Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборчої агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється».