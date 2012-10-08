Кандидату з «калетніківського» округу вирубали ефір?

До чергової частини РВ УМВС у м. Могилеві-Подільському надійшла заява кандидата в народні депутати по виборчому округу №16 Олега Лантуха (самовисунення) про те, що невідомі особи 4 жовтня 2012 р. відключили ретранслятор обласного телебачення, чим перешкодили йому скористатися визначеним законом безкоштовним ефірним часом для здійснення передвиборчої агітації.

Як повідомила Громадянська мережа ОПОРА, кандидат-самовисуванець Олег Лантухзаявив, що на 4 жовтня з 20-ї години до 20:20 було заплановано трансляцію його телевізійної передвиборчої агітації за державні кошти на каналі Вінницької обласної державної телерадіокомпанії. Проте за півгодини до початку ефіру було вимкнуто ретранслятор кабельного телебачення обласної держтелерадіокомпанії в місті Могилів-Подільський.

«О 19:55 ретранслятор було ввімкнено, але через декілька хвилин після початку трансляції знову пропав сингал і появився тільки вкінці мого ефірного часу, і надалі працював безперервно… - зазначає Олег Лантух. - З невідомих мені причин в цей проміжок часу в м. Ямпіль також було відсутнє мовлення телеканалу Вінницької обласної державної телерадіокомпанії. Як мені повідомили, причиною були технічні неполадки..»

Крім правоохоронців, кандидат звернувся зі скаргою до Окружної виборчої комісії та до дирекції Могилів-Подільських електромереж, а також попросив надати можливість повторної трансляції на каналі ВДТ-6 своєї агітаційної телепередачі.