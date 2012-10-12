Влада нахабно пропіарила Жеребнюка на регіональній нараді

Учасниками регіональної інвестиційної програми з розвитку житлово-комунального господартва, яка діє в рамках загальнодержавної програми розвитку ЖКГ, увійшли «пілотні» райони (Жмеринський, Барський, Літинський та Тиврівський), які належать до виборчого округу №14. Кандидат у народні депутати по цьому округу Віктор Жеребнюк (самовисування) 12 жовтня у м. Жмеринка взяв участь у черговій нараді з підготовки проектних пропозицій разом з заступником голови Вінницької облдержадміністрації Володимиром Барецьким, головами Жмеринської РДА та райради, також головами сільрад та представниками адміністрацій чотирьох районів-учасників програми.

Голова Жмеринської райдержадміністрації Юрій Твердохліб під час цього заходу представив Віктора Жеребнюка саме як кандидата в народні депутати, такий же статус було вказано на табличці навпроти місця В. Жеребнюка в президії.

Також було не раз наголошено, що навчання для сільських голів та представників ініціативних груп з підготовки проектів здійснює професор Олександр Затолокін «на запрошення Віктора Жеребнюка», а сам кандидат повідомив, що до співфінансування проектів з розвитку ЖКГ в 11 селах долучається очолюваний ним Благодійний фонд «Поділля ХХІ століття».

«Після Покрови гроші будуть у вас на рахунках», - сказав Віктор Жеребнюк.

Як повідомив спостерігач ОПОРИ, про Віктора Жеребнюка в контексті виборчої кампанії висловлювався під час наради і заступник голови ОДА Володимир Барецький («Віктор Миколайович, записуйте собі в програму перше рішення, як прийдете в парламент…»), і професор Олександр Затолокін («Побажаємо Віктору Миколайовичу, щоб він лобіював ваші інтереси в Києві…»), і голова Жмеринської райради Василь Малярчук («Якщо воля Божа і він буде депутатом від нашого округу…»).

Нарада відбувалась у приміщенні Жмеринської РДА, а перед її початком коло входу до цього приміщення люди в одязі з написом «Віктор Жеребнюк. Київ Вінниччині. Програма шефської допомоги землякам» роздавали учасникам наради газету «Земляк» («Неперіодичне видання Благодійного фонду «Поділля ХХІ століття»), в якій вміщено статтю під заголовком «Ініціатива В. Жеребнюка: експерти ООН навчають сільських голів, як залучати інвесторів у ЖКГ».

Також учасники наради отримали блокнотики та ручки з логотипами кандидата Віктора Жеребнюка.