У парку померла лебідка Єва

У Вінниці на озері біля Центрального парку померла лебідка, яку вінничани називали Євою. Спочатку факт загибелі птаха запідозрили вінничани, які побачили, що на озері плаває тільки один лебідь. Пізніше інформацію підтвердив директор підприємства «Вінницязеленбуд», у підпорядкуванні якого знаходиться Центральний парк, Ігор Любовський.

- Лебідка померла від старості, – сказав він кореспонденту «Вінниця ОК». – У Вінниці птахи оселились ще 1996-го року, тому лебідка мала поважний вік. Щоб з’ясувати причину смерті, ми навіть провели розтин птаха. Самця Адама тим часом переселили у Вінницький зоопарк.

Втім, Адам не залишиться самотнім, – запевнив Ігор Любовський. А його словами, лебедю нині шукають пару як у Вінниці, так і за її межами, зокрема, у Хмельницькому.