Джига обіцяє покінчити з чергами у дитсадки

Голова Вінницької ода Микола Джига пообіцяв , що питання черг до дитячих садочків області буде вирішено до 2013 року.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Перебуваючи з робочою поїздкою у Калинівському районі, голова облдержадміністрації Микола Джига підкреслив, що позитивні зрушення в напрямку відновлення мережі дошкільних навчальних закладів на Вінниччині передусім стали можливими завдяки цілеспрямованій і рішучій позиції обласної влади в питанні дошкільної освіти.

Про ефективність дій обласного керівництва свідчать конкретні факти: кожен десятий садочок, споруджений у державі за два останніх роки, розташований саме на Вінниччині – повідомив голова облдержадміністрації. Проблему таки вдалося зрушити з «мертвої точки», запевнив Микола Джига.

«Останніми роками, коли народжуваність на Вінниччині зростає, ця проблема стає дедалі актуальнішою. Відсутність дитячого садочка є стримуючим фактором, коли молоді сім’ї не наважуються народжувати дітей. Сьогодні в полі зору влади – школи, дитячі садочки, підвищення якості медичних послуг. Ці питання, особливо у сільській місцевості, виступають своєрідними демографічними стимулами, а ще наявність дитячого садочка — це один із аргументів для молоді залишитися жити в рідному селі та працювати на благо нашого краю.

В області триває планомірна робота по відновленню дитячих садочків у селах. Це пріоритетний напрямок роботи обласної влади. Близько шестидесяти дошкільних закладів за останні два роки вже отримали нове дихання і ми в жодному разі не збавлятимемо темпів. Робота триває і ближчим часом питання повністю буде знято», – запевнив голова облдержадміністрації.

