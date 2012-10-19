За ловлю риби електровудочкою браконьєрам світить стаття

Днями при здійснені рейдової перевірки держінспекторами відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду рослинного та тваринного світу було виявлено факт грубого порушення правил використання об'єктів тваринного світу та «Правил любительського та спортивного рибальства» на ставу с. Степанівка Теплицького району.

Як повідомляє прес-центр Міністерства екології та природних ресурсів України, затримано 2-х громадян, які проводили незаконний лов риби за допомогою забороненого знаряддя вилову з використанням електричного струму - «електровудочкою» - і на момент затримання встигли відловити 121 карасі, 46 пліток, 2 судаки, 1 сазана, 1 амура білого, чим завдали шкоду рибним запасам водойми.

Обсяг збитків, завданих рибному господарству, визначено в розмірі 7 548 гривень.

На порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.85 КУпАП та вилучено заборонене знаряддя лову.

Матеріали за даним фактом направлено до правоохоронних органів для вирішення питання про можливість порушення кримінальної справи.