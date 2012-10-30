П’ятеро вінничан повертаються в парламент

Коли повторно вводили змішану систему парламентських виборів, як один з аргументів на користь повернення до схеми 2002 року називали необхідність лобіювання на законодавчому рівні інтересів територіальних громад. Хоча, хто ж рідним депутатам забороняв дбати про рідні землі, потрапивши до ВР за партійними списками?

Попри все, сподівання на земляків у вінничан не зникають. Як на нардепів-новачків, так і на народних обранців зі стажем.

Отож, за результатами виборчої кампанії -2012 повторно отримають крісло під куполом ради нинішній голова ОДА Микола Джига, ректор Вінницького Національного агарного університету і чинний нардеп Григорій Калетнік та парламентар-опозиціонер Микола Катеринчук.

Збереже статус нардепа і Олег Зарубінський, - колишній литвинівець, а нині висуванець ПР за партійним списком.

Після чималих перипетій знову потрапить до парламенту по мажоритарці міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

А народний депутат від КПУ Валерій Бевз та його конкурент по округу №11 нардеп, який працював у ВР позаминулого скликання, Віктор Антимюк і голова обласного Товариства "Україна-Росія", нардеп одного з попередніх скликань Іван Бондарчук до ВР не пройшли.

З новачків, які вперше потраплять до стін парламенту у статусі народного депутата України, вже сьогодні можна назвати двох «списочників» - Володимира Продивуса (ПР) та Геннадія Ткачука(«УДАР»).

По мажоритарці спромоглися собі здобути мандати народних депутатів «парламентські неофіти» голова БФ «Батьківська земля» Оксана Калетнік, лікарка Наталія Солейко, підприємець районного масштабу Іван Мельничук та колишній голова облради, а нині проректор з питань інноваційного розвитку та міжнародної діяльності Вінницького Національного аграрного університету (ВНАУ)Григорій Заболотний.

Цікаво, що ВНАУ в парламенті представлятимуть вже два нардепи, - ректор і проректор. Певно, з огляду на їхній досвід і статус, у вузі час вводити факультет для продукування політиків від сохи.