Суд наказав перерахувати голоси в окрузі №11

Сьогодні, 1 листопада , колегія Вінницького окружного адміністративного суду за головування судді Воробйової розглянула позовну заяву кандидата по 11-му одномандатному виборчому округу Олександра Домбровського.

Як повідомляє сайт «Моя Вінниця» з посиланням на представника Олександра Домбровського у суді, колегія Вінницького окружного адміністративного суду, розглянувши позов кандидата та встановивши ряд грубих порушень чинного законодавства, повністю задовольнила позовні вимоги Олександра Домбровського: суд визнав протиправною бездіяльність окружної виборчої комісії щодо неприйняття рішення про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, цілісність пакування виборчої документації яких пошкоджена та щодо не проведення повторного підрахунку голосів виборців на цих дільницях. Суд також зобов’язав ОВК виборчого округу №11 провести повторний підрахунок голосів виборців на усіх без виключення виборчих дільницях, цілісність пакування виборчої документації яких пошкоджена.

Олександр Домбровський вимагав визнати протиправною бездіяльність Окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №11 щодо неприйняття рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, цілісність пакування виборчої документації яких пошкоджена та зобов’язати ОВК виборчого округу №11 провести повторний підрахунок голосів виборців на усіх без виключеннях виборчих дільницях, цілісність пакування виборчої документації яких пошкоджена.

Мотивуючи свої вимоги, представники Олександра Домбровського зазначили, що 31 жовтня 2012 року після відчинення приміщення, де Окружною виборчою комісією зберігалася виборча документація, в т.ч. виборчі бюлетені, що доставлялися дільничними виборчими комісіями, було встановлено, що коробки з виборчою документацією пошкоджені, пломби на таких коробках зірвані, опечатування пошкоджене.

Зважаючи на це, ОВК була зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів, провести такий підрахунок та скласти відповідний протокол про повторний підрахунок голосів. Однак жодна з зазначених дій ОВК не вчиняється, що вказує на очевидну протиправність бездіяльності Відповідача.

Представники Олександра Домбровського у позові також зазначили, що згідно ч. 10 ст. 94 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» «у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії по загальнодержавному округу та (або) одномандатному округу окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та (або) одномандатному окрузі». Однак, всупереч цим вимогам Закону, ОВК жодних рішень про проведення повторного підрахунку голосів не приймає і повторний підрахунок голосів не проводиться.

Під час слухань уповноважений представник ОВК Юрій Ямпольський визнав позов, а також визнав порушення закону під час прийому документації з 20-ї години 28 жовтня по 9-ту годину 30 жовтня. Зокрема, він зазначив, що на сьогодні згідно з законом прийнято документацію тільки з 15-ти виборчих дільниць (на окрузі всього нараховується 110 дільниць). За словами представника ОВК, документація, яка сьогодні знаходиться у кімнаті № 306 у приміщенні Правобережної адміністрації (в тому числі і та, що має пошкоджений вигляд) приймалася із порушенням закону, тобто лише із зовнішньою перевіркою цілісності коробів. А цілісність самих пакунків, де є бюлетені невикористані та бюлетені, на яких проголосовано за того чи іншого кандидата, поки не перевірено. Тому пан Ямпольський погодився, що необхідно за позовом Домбровського перерахувати ці бюлетені.