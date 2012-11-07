Поласувавши дарами лісу, жінка ледь не померла

6 листопада 0 19:35 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги у медичний заклад було доставлено 35-річну місцеву жительку з діагнозом «отруєння грибами». На даний час потерпіла госпіталізована до реанімаційного відділення.

Про це повідомила пресс-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Стан жінки важкий, стабільний.

МНС вкотре звертається до громадян дуже уважно ставитись до «дарунків лісу», а найкраще взагалі відмовитись від вживання дикорослих грибів.