Верстат, що зірвався з вантажівки, перебив коліна водію

6 листопада о 19.40, в селі Пвріївка Іллінецького району з вантажівки «МАЗ», якою керував 59-річний водій з міста Монастирище Черкаської області випав погано закріплений верстат. Він знаходився у причепі. Станок впав на автомобіль «ВАЗ 2105», який йшов слідом. За кермом був 29-річний житель Іллінців.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП, водій "п‘ятірки" з тілесними ушкодженнями у вигляді забою обох колінних суглобів та поперекового відділу хребта гостіпалізований у Іллінецьку районну лікарню.