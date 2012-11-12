Через батьків хлопчик потрапив під 220В

11 листопада о 19:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсин надійшло повідомлення від чергового районної лікарні про те, що в приймальне відділення батьками було доставлено 8-річного хлопчика, жителя с. Михайлівка, з ураженням електричним струмом.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Дитина, граючись у будинку, полізла до електричного настільного світильника, який був увімкнений у електричну розетку, внаслідок чого хлопчика уразило електричним струмом. Він був доставлений та госпіталізований в реанімаційне відділення з діагнозом «точкові сліди ураження електричним струмом 3-го та 1-го пальця лівої кисті та 1,2,3-го пальця правої кисті рук». На даний час потерпілий знаходиться у стабільному стані під наглядом лікарів.

МНС вкотре закликає батьків не залишати без нагляду своїх дітей та слідкувати за тим, щоб вони не могли дістати речі, які можуть загрожувати їхньому життю та здоров'ю.