Знавців історій Вінниці запрошують поганяти містом автівками

13:00, 14 листопада 2012
Вінниця
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Інтернет-співтовариства "Історія Вінниці" і "Смотр" запрошують вінничан взяти участь у автомобільному квесті на історичну тематику нашого міста.

Стартуватиме квест 18 листопада о 18 вечора з площі ім. Стуса.

В екіпажі має бути 2-4 особи, а вбрати участь у змаганні можуть усі бажаючі.

Головний приз для переможця квесту – 3 безкоштовні мийки авто.

 

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