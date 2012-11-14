Знавців історій Вінниці запрошують поганяти містом автівками
13:00, 14 листопада 2012Вінниця
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Інтернет-співтовариства "Історія Вінниці" і "Смотр" запрошують вінничан взяти участь у автомобільному квесті на історичну тематику нашого міста.
Стартуватиме квест 18 листопада о 18 вечора з площі ім. Стуса.
В екіпажі має бути 2-4 особи, а вбрати участь у змаганні можуть усі бажаючі.
Головний приз для переможця квесту – 3 безкоштовні мийки авто.
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