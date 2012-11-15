Вінничан запрошують на польку й краков’як

17 листопада у Вінницькій концертній залі «Плеяда» відбудеться Фестиваль польської культури «Об’єднуймось, радіймо та співаймо»

Про це повідомляє офіційне Інтернет - представництво Вінницької ОДА.

У заході візьмуть участь найкращі колективи національно - культурних товариств області, а саме колективи барської, козятинської, жмеринської організацій та вінницьких шкіл №7 та 12, де викладається польська мова.

Як розповіла «Місту над Бугом» голова Вінницької міської культурно-просвітницької спілки поляків Алла Ратинська, це вже тринадцятий фестиваль польської культури на Вінниччині.

Вхід для усіх бажаючих – вільний.