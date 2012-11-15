Вінничан запрошують на польку й краков’як
09:15, 15 листопада 2012Вінниця
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Фестиваль польської культури
17 листопада у Вінницькій концертній залі «Плеяда» відбудеться Фестиваль польської культури «Об’єднуймось, радіймо та співаймо»
Про це повідомляє офіційне Інтернет - представництво Вінницької ОДА.
У заході візьмуть участь найкращі колективи національно - культурних товариств області, а саме колективи барської, козятинської, жмеринської організацій та вінницьких шкіл №7 та 12, де викладається польська мова.
Як розповіла «Місту над Бугом» голова Вінницької міської культурно-просвітницької спілки поляків Алла Ратинська, це вже тринадцятий фестиваль польської культури на Вінниччині.
Вхід для усіх бажаючих – вільний.
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