Порошенко влаштує сололодке життя ще й угорцям

АМКУ надав дозвіл найбільшій кондитерській корпорації Roshen на отримання контролю над угорською кондитерською фабрикою Bonbonetti Choco.

Про це йдеться на офіційному сайті Антимонопольного комітету України.

Компанія Bonbonetti Choco ще в липні на своєму веб-сайті повідомила про початок співпраці з кондитерської корпорації Roshen. Угоду про стратегічне партнерство було укладено для зміцнення брендів Bonbonetti Choco, а також для експансії компанії Roshen на ринки Європи.

Bonbonetti Choco є найбільшим виробником шоколадних виробів в Угорщині.

Корпорація Roshen включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.), Маріупольську (Донецька обл.) і дві Вінницьких кондитерські фабрики, а також у Вінницькій ж обл. - масло молочний комбінат Бершадьмолоко і Літинський племзавод, Липецьку фабрику Roshen в РФ і кондитерську фабрику клайпеди в Литві.

Корпорація виробляє 200 видів кондитерських виробів: желейні і шоколадні цукерки, шоколад, карамель, торти, печиво, вафлі і бісквітні рулети. Загальний обсяг виробленої продукції щорічно досягає 410 тис. тонн.