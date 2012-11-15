Порошенко влаштує сололодке життя ще й угорцям
Прикупив половину кондфабрики
АМКУ надав дозвіл найбільшій кондитерській корпорації Roshen на отримання контролю над угорською кондитерською фабрикою Bonbonetti Choco.
Про це йдеться на офіційному сайті Антимонопольного комітету України.
Компанія Bonbonetti Choco ще в липні на своєму веб-сайті повідомила про початок співпраці з кондитерської корпорації Roshen. Угоду про стратегічне партнерство було укладено для зміцнення брендів Bonbonetti Choco, а також для експансії компанії Roshen на ринки Європи.
Bonbonetti Choco є найбільшим виробником шоколадних виробів в Угорщині.
Корпорація Roshen включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.), Маріупольську (Донецька обл.) і дві Вінницьких кондитерські фабрики, а також у Вінницькій ж обл. - масло молочний комбінат Бершадьмолоко і Літинський племзавод, Липецьку фабрику Roshen в РФ і кондитерську фабрику клайпеди в Литві.
Корпорація виробляє 200 видів кондитерських виробів: желейні і шоколадні цукерки, шоколад, карамель, торти, печиво, вафлі і бісквітні рулети. Загальний обсяг виробленої продукції щорічно досягає 410 тис. тонн.