Мужик на вантажівці покалічив 18-річного хлопця
11:00, 15 листопада 2012Вінниця
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14 листопада в селі Гопчиця Погребищанського району 47-річний водій вантажного автомобіля "ЗІЛ-130" не справився з керуванням та здійснив наїзд на пішохода, 18-річного жителя села Гопчиця.
Як повідомляє УМВС у Вінницькій області, в результаті дорожньо-транспортної пригоди молодик отримав значні тілесні ушкодження та був госпіталізований до районної лікарні.
Вантажівку поміщено на штраф-майданчик. За фактом ДТП триває перевірка.
Всього за минулу добу на території Вінницької області стались 3 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті якої 1 особа отримала тілесні ушкодження, що призвели до смерті, 2 особи госпіталізовані.
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