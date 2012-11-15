Мужик на вантажівці покалічив 18-річного хлопця

14 листопада в селі Гопчиця Погребищанського району 47-річний водій вантажного автомобіля "ЗІЛ-130" не справився з керуванням та здійснив наїзд на пішохода, 18-річного жителя села Гопчиця.

Як повідомляє УМВС у Вінницькій області, в результаті дорожньо-транспортної пригоди молодик отримав значні тілесні ушкодження та був госпіталізований до районної лікарні.

Вантажівку поміщено на штраф-майданчик. За фактом ДТП триває перевірка.

Всього за минулу добу на території Вінницької області стались 3 дорожньо-транспортні пригоди, в результаті якої 1 особа отримала тілесні ушкодження, що призвели до смерті, 2 особи госпіталізовані.