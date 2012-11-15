З водогінної траншеї витягали коней

14 листопада о 17:37 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Тульчин надійшло повідомлення про те, що у водопровідну траншею впала пара коней, запряжених у віз.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Господар гужового транспорту не зміг самотужки дістати домашніх тварин із траншеї, тому викликав рятувальників.

Прибувши на місце події, бійці МНС за допомогою шанцевого інструменту розрізали упряж та витягли коней із пастки.