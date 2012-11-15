Священики пішли хресним ходом по тюрмах

14 листопада виправними установами Вінницької області пройшов всеукраїнський Хресний хід священнослужителів Української Православної Церкви з часткою Чесного і Животворящого Хреста Господнього та частками мощей святих рівноапостольних Костянтина і Олени, - повідомляє Вінниця ОК.

Захід пройшов за ініціативи Голови Синодального відділу УПЦ у справах пастирської опіки пенітенціарної служби України протоієрея Віктора Яценка та благословення Предстоятеля УПЦ, Митрополита Київського і всієї України Блаженнійшого Володимира.

Першою для святинь відкрила двері Вінницька виправна колонія (№86). На святині чекали близько 300 утриманців установи. Православна проповідь, молебень з окропленням присутніх святою водою, поклоніння та вшанування мощів збагатили учасників зібрання духовно. При цьому разом молились не лише підопічні виправних установ, а й пенітенціарії Вінниччини. Адже для усіх це була гарна нагода попросити прощення за свої гріхи.

Наступною вітала учасників Хресного ходу Стрижавська виправна колонія (№81). На цьому Всеукраїнська хресна хода місцями позбавлення волі, організована Українською православною церквою, завершилася. Загалом вклонилися святиням більше 10 тисяч засуджених.