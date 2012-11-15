Слюсар з газконтори помер на робочому місці

У Могилів-Подільському під час роботи помер 63-річний працівник газового господарства Яків Бурлаченко.

Про це повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницький області.

Теруправліня Держгірпромнагляду у Вінницькій області створило комісію, яка проводить розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком, що стався 6 листопада з 63-річним слюсарем Могилів-Подільської дільниці Жмеринського МУГГ ПАТ «Вінницягаз».

За попередньою інформацією, під час обходу газових мереж у місті Могилів-Подільський стан здоров'я чоловіка погіршився, і він помер.