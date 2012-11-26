Взяв 10 тисяч за інвалідність і зник

До 1-го відділу міліції м. Вінниці звернувся з заявою 28-річний вінничанин про те, що в лютому минулого року малознайомий чоловік на ім’я Руслан шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 10 тисяч гривень.

- Попередньо встановлено, що шахрай пообіцяв потерпілому посприяти в оформленні документів на отримання групи інвалідності його батьку, - говорить заступник начальника 1-го відділу міліції м. Вінниці Віталій Стахов. - Заплативши кошти, вінничанин залишився ні з чим.

Працівники міліції встановили підозрюваного – ним виявився 36-річний вінничанин, який заробляв на життя «сприянням» в наданні послуг в оформленні процесуальних документів. Як з’ясували міліціонери в ході попереднього розслідування, розмістивши відповідне оголошення в мережі Інтернет, чоловік у такий же спосіб «продавав» речі, мобільні телефони.

За вчинення шахрайства відповідно до ст.190 КК України розпочате кримінальне провадження. Крім того, в суді слухається кримінальна справа , порушена за 27 шахрайськими епізодами «продажу» автомобільних запчастин цим же підприємливим вінничанином, повідомляє Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.