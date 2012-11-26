"Руками створена краса" презентує унікальні подарунки

Громадська організація "Гармонія" презентує виставку-ярмарок авторських робіт майстрів з обмеженими фізичними можливостями «Руками створена краса», яка відбудеться у Експоцентрі Вінницької ТПП (вул. Соборна, 68) з 27 по 29 листопада. Час роботи з 10.00 до 18.00.

На виставці будуть представлені мереживо, вироби з бісеру, вишивки, вишукані прикраси та аксесуари, штучні квіти, предмети декору та багато інших робіт, зроблених з любов’ю. Кожен з виробів несе тепло рук майстра і слугуватиме чудовим святковим подарунком.

Свої стенди експонуватимуть індивідуальні майстри та центри соціального спрямування – всього біля 50 учасників. Автори робіт – це люди з інвалідністю, які прагнуть почуватись активними членами суспільства. Ці майстри щороку вдосконалюються у своєму мистецтві і пропонують відвідувачам виставки придбати свої роботи, які прикрасять будь-який інтер’єр.