Вперше звучатиме музика танго

Регіональний центр сучасного мистецтва «Арт-Шик» запрошує 11 грудня о 18:30 на концерт київського квартету «KievTango Project», присвячений Міжнародному дню танго.

11 грудня, в день народження «короля танго» Карлоса Гарделя, відзначається Міжнародний День танго. У портових передмістях Буенос-Айреса, на стику XIX та XX століть зустрілися та сплелися в одне ціле культурні традиції багатьох країн світу - ритми кубинської хабанери, африканської кандомби, деяких європейських танців, завезених іноземними матросами... І незабаром ліричне та пристрасне танго зазвучало по всій країні та й по всьому світові, повідомляє http://lorna-l.livejournal.com.

«KievTangoProject» - перший квартет в Україні, що виконує музику Астора П'яццолли. У його складі музиканти високого рівня: Тетяна Павлічук-Тишкевич (фортепіано), Сергій Курдицький (акордеон), Кирило Шарапов (скрипка), Дмитро Третяк (контрабас).

У програмі концерту звучатимуть класичне танго, танго-вальс, танго-джаз, танго-нуево - справжній музичний коктейль високого артистичного рівня. На вас чекають запальні мелодії, написані Астором П'яцоллою, Франциско Канаро, Маріано Моресом та іншими композиторами.

Ціна квитка - 70 грн. Продаж квитків: ТД "Галерея ІнтерШик", ул. Архітектора Артинова 12А (4-й поверх), м.Вінниця.